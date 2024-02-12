Mondihome Kayserispor 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kayserispor - Beşiktaş maç özeti

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Mondihome Kayserispor'un konuğu oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Beşiktaş, zorlu müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrılarak sahadan istemediği bir sonuçla ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş 40 puana ulaştı. Mondihome Kayserispor ise puanını 29 yaptı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Mondihome Kayserispor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

FERNANDO SANTOS DEPLASMANDA KAZANAMIYOR!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ligde oynanan deplasman maçlarında galibiyetle tanışamadı. Portekizli çalıştırıcı, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 kaybetti. Son olarak Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. 3 deplasman maçından 1 puan çıkarabilen Santos yönetimindeki Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri havalandıramadı.