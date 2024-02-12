Haberler Beşiktaş Mondihome Kayserispor 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kayserispor - Beşiktaş maç özeti

Mondihome Kayserispor 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kayserispor - Beşiktaş maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Mondihome Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Gol sesi çıkmayan zorlu müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılarda yeni transferler Joe Worrall, Ernest Muçi ve Al Musrati ilk kez forma giydi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 21:54
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mondihome Kayserispor 0-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kayserispor - Beşiktaş maç özeti

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Mondihome Kayserispor'un konuğu oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Beşiktaş, zorlu müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrılarak sahadan istemediği bir sonuçla ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş 40 puana ulaştı. Mondihome Kayserispor ise puanını 29 yaptı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Mondihome Kayserispor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

FERNANDO SANTOS DEPLASMANDA KAZANAMIYOR!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ligde oynanan deplasman maçlarında galibiyetle tanışamadı. Portekizli çalıştırıcı, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 kaybetti. Son olarak Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. 3 deplasman maçından 1 puan çıkarabilen Santos yönetimindeki Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri havalandıramadı.

DİĞER
O da doğal güzel değilmiş! Ünlü oyuncu Mine Tugay estetik harikası çıktı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
Trabzonspor evinde Hatayspor'u devirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Santos'tan Muci ve Worrall sözleri!
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Şubat)
ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a 4 isimden müjdeli haber! G.Saray'a 4 isimden müjdeli haber! 21:17
Stefano Denswil: Meunier kalitesini konuşturdu! Stefano Denswil: Meunier kalitesini konuşturdu! 20:31
Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık 20:31
Enis Bardhi: Hak ederek kazandık! Enis Bardhi: Hak ederek kazandık! 20:23
Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI 19:50
Bakan Bak'tan Cansu ile Gamze'ye tebrik! Bakan Bak'tan Cansu ile Gamze'ye tebrik! 19:43
Daha Eski
Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır! Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır! 19:27
Uğurcan Çakır: Hocamızın analizlerini uyguladık Uğurcan Çakır: Hocamızın analizlerini uyguladık 19:25
Gamze Altun'dan altın madalya! Gamze Altun'dan altın madalya! 19:17
Santos'tan Muci ve Worrall sözleri! Santos'tan Muci ve Worrall sözleri! 19:09
Trabzonspor evinde Hatayspor'u devirdi! Trabzonspor evinde Hatayspor'u devirdi! 18:56
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu! 18:48