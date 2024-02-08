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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Sergen Yalçın yönetimindeki Antalaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:50
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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta?

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 8 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabaka 20:45'te A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: LEITE, ERDOĞAN, VEYSEL, BAHADIR, GÜRAY, KALUZINSKI, BYTQI, SAFURI, SARIC, LARSSON, BUKSA

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, WORRALL, TAYYİP, BAKHTIYOR, AMARTEY, GEDSON, GHEZZAL, RASHICA, CENK, SEMİH

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER BİTMİYOR!

Beşiktaş'ta adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Svensson dışında, tedavileri devam eden Omar Colley, Aboubakar, Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu; Antalyaspor karşısında görev yapamayacak. Chamberlain ve Amir'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da kadroda yer alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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