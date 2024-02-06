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Sanches hazır

PSG, Beşiktaş’ın talip olduğu Renato Sanches’i bedelsiz kiralamaya hazır. Oyuncunun yarım dönem maaşı 1.6 milyon euro, son karar ise yönetimde

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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Sanches hazır

Orta sahasına takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Renato Sanches için temaslarını sürdürüyor. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle fırsat kovalayan siyah beyazlı takım, taraftarını mutlu edecek hamle yapmak istiyor. İtalyan basını, Roma'da kiralık oynayan 26 yaşındaki Portekizli orta sahanın ayrılmak istediğini, Beşiktaş'ın da oyuncuyu kiralamak için PSG ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Fransız kulübü, Renato Sanches'i Beşiktaş'a bedelsiz olarak kiralamaya hazır, sadece oyuncunun yarım dönem maaşı olan 1.6 milyon euro'nun siyah-beyazlılar tarafından ödenmesini istiyor. Tecrübeli oyuncuya 1.5 senelik imza attırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Santos'un bu konudaki son kararını bekliyor.

Benfica'da 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e giden Sanches burada tutunamadı ve önce Swansea'ye kiralandı, ardından Lille'e gitti. Sonrasında PSG'ye giden, burudan da Roma'ya kiralanan Portekizli orta saha; kariyeri boyunca 272 resmi maça çıktı; 18 gol attı, 20 de asist yaptı.

ROMA YAN ÇİZİYOR

İtalyan ekibinde kalmak istemediğini açıklayan Sahches için Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, "Sanches'in tedavi süreci tamamlandı. Bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna almayı düşünüyoruz. Renato'yu sakin ve psikolojik olarak iyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

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