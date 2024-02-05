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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Renato Sanches için açıklama geldi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, listesine Roma'da kiralık forma giyen Renato Sanches'i almıştı. Portekizli futbolcuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 13:58
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Renato Sanches için açıklama geldi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Renato Sanches için Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'den açıklama geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Renato Sanches için açıklama geldi

Tuttosport'un haberine göre; De Rossi, Portekizli orta sahanın tedavi sürecinin tamamlandığını ve maç kadrosuna dahil edileceğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Renato Sanches için açıklama geldi

Daniele De Rossi, Renato Sanches hakkında, "Renato Sanches'in tedavi süreci tamamlandı. Birkaç hafta sahalardan uzak olduğu için her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Renato bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna alacağız." ifadelerini kullandı.

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