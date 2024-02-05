TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın listesindeki Renato Sanches için açıklama geldi
Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, listesine Roma'da kiralık forma giyen Renato Sanches'i almıştı. Portekizli futbolcuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. (BJK transfer haberleri)
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Genç teknik adam, "Renato'yu sakin ve psikolojik olarak iyi görüyorum. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlıklardan kesinlikle etkilendi. Şu anda iyi durumda." açıklamasını yaptı.
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