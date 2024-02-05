Semih'in şov gecesi

Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok gerisinde kaldı ama 'kayıp sezonda' büyük bir yıldız kazandı: Semih Kılıçsoy... 18 yaşındaki genç hücum oyuncusu Trabzonspor karşısında yine muhteşem bir performans sergiledi. Semih dakikalar 44'ü gösterirken yay üzerinden sol ayağıyla adeta bir füze yolladı. Uğurcan Çakır çabasına rağmen bu sert şutu çıkaramadı. Tribünleri ayağa kaldıran genç forvetin şovu bununla da kalmadı. 2. yarıda harika bir gol daha attı.

GÜCÜYLE RAKİPLERİNİ BİR BİR AŞTI

Yere sağlam basan bir oyuncu olan Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun'un çok da iyi olmayan pasını Batista Mendy'den önce aldı. Önce Mendy'den sonra ona yardıma gelen Berat Özdemir'den sıyrıldı. Rakip kaleye ok gibi gitmeye başladı. Karşısına gelen Rayyan Baniya'nın da kendisine yaklaşmasına izin vermedi. Uğurcan Çakır'ın çıktığını gördüğü anda da net bir vuruşla fileleri havalandırdı. Maçtaki 2. bu sezon ise 7. golünü kaydetti.

ASIL MEVKİM FORVET

Semih Kılıçsoy maç sonu şunları söyledi: "Kazanmamız gereken bir maçtı. 2 golle takıma yardımcı oldum. Asıl mevkim forvet. Orada daha rahat ediyorum. Ama nerede görev verilirse orada oynarım. A Milli Takım forması giymek hayalim. Hocamız Montella ile iletişimimiz sürüyor.

MERT: SAVAŞTIK

Beşiktaş kalecisi Mert Günok ihtiyaçları olan 3 puanı savaşarak kazandıklarını söyledi. Deneyimli eldiven "Bir şekilde maçı almamız gerekiyordu. İyi mücadele ettik. Rakip kaleye gitmekte zorlansak da Semih kardeşimle çok güzel goller bulduk. Semih Beşiktaş'ın gözbebeği. Ülkenin de gözbebeği olacak. Onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

CENK'TEN 3. DEFA ASİST

Siyah-beyazlıların tecrübeli hücum oyuncusu Cenk Tosun fazla etkili bir maç çıkaramadı. Yine de asist hanesini 1 artırdı. 32 yaşındaki futbolcu, Semih Kılıçsoy'un attığı 2. golden önce meşin yuvarlağı ona indiren isimdi. Cenk'in 2 asisti vardı. 18 yaşındaki takım oyuncusuna verdiği pas sonrası gelen golle takım arkadaşlarına yaptığı asist sayısını 3'e çıkardı. Cenk maç sonunda müthiş bir futbol sergileyen ve attığı gollerle 3 puanı getiren Semih'i kutladı.

GEDSON YİNE ARI GİBİYDİ

Siyah-beyazlıların orta sahasındaki yıldızı Gedson Fernandes, Trabzonspor karşısında etkili bir performans gösterdi. 25 yaşındaki futbolcu, Kartal'ın hücuma çıkmakta zorlandığı anlarda driplingle meşin yuvarlağı ileri taşıdı. Teknik direktör Fernando Santos'un kendisine verdiği taktiği eksiksiz uyguladı. Rakibin iki kesicisi Batista Mendy ve Berat Özdemir'e karşı 90 dakika boyunca bir an olsun geri adım atmadı. Trabzonspor'un hücum kurulumunu da engellemeye çalıştı.

SALİH'E SÜRPRİZ

Kartal'da Genel Koortinatör Samet Aybaba, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve futbolcular Necip Uysal ile Cenk Tosun 11 yaşındaki lösemi hastası Salih Yorgun'u doğum gününde aradılar. Salih "Çok mutlu oldum. Umarım bir gün maça giderim" diye konuştu.

SINIRDA GEÇTİLER

Kartal'da Trabzonspor derbisi öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırındaydı. Necip Uysal, Gedson Fernandes, Demir Ege Tıknaz, Daniel Amartey ve Bakhtiyor Zaynutdinov sınırdaki isimlerdi. Kart görmeleri halinde gelecek hafta Kayserispor deplasmanında forma giyemeyeceklerdi. Demir Ege oynamadı, diğer 4 oyuncu şans buldu. Hiçbiri kart görmedi. Kart cezası olmaması teknik direktör Santos'u sevindirdi.