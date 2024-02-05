Diriliş Beşiktaş

Süper Lig'in 24. haftasında dev bir heyecan yaşandı. 4. sıradaki Beşiktaş, 1 puan gerisinde bulunduğu 3. Trabzonspor'u Dolmabahçe'de ağırladı. Siyahbeyazlılar, son 3 maçında gol bile atamış ve sadece 1 puan alabilmişti. Ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliği ile başlayan Fırtına da ardından çıktığı 3 karşılaşmayı kaybetmişti. Yani iki takım için de hayati önemde olan bu maçı muhteşem taraftarının desteğini arkasına alan Kara Kartal kazandı. Maça konuk ekip Trabzonspor ile başlasa da bir türlü çerveyi bulamadı. 44. dakikada ise sahneye Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy çıktı ve müthiş bir füze ile Dolmabahçe'ye coşturdu. 18 yaşındaki yıldız 72'de bir kez daha sahneye çıkarak maçın sonucunu ilan etti. Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle 39 puana çıktı ve Trabzonspor'u geçerek 3. sıraya yerleşti. Karadeniz devi ise kötü gidişatını yine durduramadı, 37 puanda kaldı.

22 GÜN SONRA GOL ATTILAR

Ligde oynadığı son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında gol suskunluğunu da sonlandırdı. Ligdeki son golünü 13 Ocak'ta Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçta atan siyah-beyazlılar, daha sonra 3 karşılaşmada suskun kaldı. Pendikspor'a 4-0 kaybederek başlayan süreçte, Adana Demir'le golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

SANTOS NEŞTERİ VURDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos, Sivasspor'a 1-0 kaybedilen maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli hoca dünkü derbide Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan ve Colley'in yerine Mert Günok, Umut Meraş, Amartey ve Semih Kılıçsoy'u 11'de sahaya sürdü. Mert Günok geçen hafta cezalıydı. Santos savunma hattını Svensson, Necip, Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan oluşturdu.

AMARTEY 7 MAÇ SONRA

Siyah-beyazlı ekibin Ganalı oyuncusu Daniel Amartey, 7 maç sonra dün derbiye ilk 11'de başladı. Son olarak Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Hatayspor maçında görev alan Amartey, daha sonra Afrika Kupası' için Gana Milli Takımı'na gitti. Bu sürede ligde 5, kupada ise 1 maç kaçıran Amartey, geçen hafta Sivasspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu.