Carvalho'ya izin çıkmadı

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olan William Carvalho için flaş bir gelişme yaşandı. Real Betis teknik direktörü Pellegrini, Carvalho'nun takımdan ayrılmayacağını açıkladı. Pellegrini, kendisine yöneltilen, "Carvalho, Beşiktaş'a transfer olacak mı?" sorusuna "Carvalho'nun bizim için ne kadar önemli olduğunu daha önce söylemiştim. Artık hiçbir oyuncumuzun ayrılacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi. Carvalho, 2014-22 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Tecrübeli oyuncu 80 kez milli formayı giydi. Bu sezon 16 maçta forma giyen Carvalho, 3 asist yaptı.