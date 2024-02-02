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Marc Bartra önerisi

Menajerler, Samet Aybaba’ya eski Trabzonsporlu Marc Bartra’yı önerdi Aybaba 33 yaşındaki yıldıza olumsuz bakmadı, son karar ise Santos’un

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Marc Bartra önerisi

Beşiktaş'ın stoper aradığını bilen menajerler, siyah-beyazlı yetkililerin kapısını aşındırmaya devam ediyor. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın önüne her gün onlarca oyuncunun ismi getiriliyor. Aybaba'ya teklif edilen son isim ise eski Trabzonspor'lu Marc Bartra oldu. Torres ve Alba gibi oyucuların da menajeri, daha önce Barcelona'da ve Dortmund'da oynayan, Santos'un istediği tarzda tecrübeli bir stoper olan 33 yaşındaki İspanyol stoper Bartra'yı Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi. Aybaba bu isme olumsuz bakmasa da son kararı teknik direktör Santos'un vereceği ifade edildi.

Profesyonel kulüp kariyerinde 425 resmi maça çıkan İspanyol stoper, bu periyotta 25 gol attı, 14 de asist yaptı ve toplam 39 gole katkı sağladı. Bartra, Trabzonspor formasıyla 40 maçta oynarken, rakip fileleri de 4 kez havalandırdı.

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