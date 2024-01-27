Amir’e dondurma

Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurdu. Karagümrük maçında sakatlanan Hadziahmetovic'te 'kısmi ön çarpaz bağ ve dış yan bağ yaralanması' saptandığı ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

JORGINHO EL YAKIYOR

Siyah-beyazlılarda ön libero için düşünülen isimler arasında yer alan Jorginho'da çok ciddi bir maliyetle karşılaştı. Arsenal 32 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak baksa da Jorginho'nun 5 milyon euro'luk maaşı girişimleri nedeniyle görüşmeler askıya alınmak zorunda kaldı.