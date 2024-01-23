Beşiktaş 0-0 Yukatel Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 22. hafta maçında Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken iki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

İkinci yarıda ise 48. dakikada Adana Demirspor'dan Yusuf Barasi gördüğü 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş 36 puanla ligde 4. sırada yer aldı.

Adana Demirspor ise 31 puanla 6. sırada yer alıyor.