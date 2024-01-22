Böylesi görülmedi!

Son olarak Pendikspor'dan 4 gol yiyen siyah-beyazlılar, bu sezon 10. kez kalesinde 3 ve üzeri gol gördüğü bir maç yaşadı. Kartal'ın yıkıldığı o maçlar şöyle:

EN KÖTÜ SEZONU

2021'den bu yana Beşiktaş forması giyen Mert Günok, en fazla gol yediği dönemini yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de kalesinde 17 maçta 24 gol gören 34 yaşındaki eldiven, 23 maçta 22 gol yediği geçen yılı şimdiden solladı. Bir önceki dönemde 4 maçta 11 gole engel olamayan Mert, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Bu yıl toplamda 27 maçta 35 gol yiyen başarılı eldiven, kalesini 8 kez kapatabildi.