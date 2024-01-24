Haberler Beşiktaş İki isim yolda

İki isim yolda

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Adana Demirspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Uçar, "Transferle ilgili 2 oyuncuyla sıcak temas yapıldı. Yüz yüze görüşülecek. Küçük ayrıntılar var" dedi. Maçla ilgili hakem eleştirisinde bulunan Uçar, "Biz sabırlıyızdır ama sabrımızın taştığı günler oluyor. Bugün onlardan biri. Geçen hafta Rebiç'in ayağına basılması var. Bugün penaltı pozisyonu var ama nedense hakem ikna olmuyor penaltı olduğuna. Hakemleri inceleyecek istatistikçi talebim olacak" dedi. Transferle ilgili de bilgi veren Uçar, "Transferle ilgili 2 oyuncuyla sıcak temas yapıldı. Bizim tespit ettiğimiz üç mevki var: Stoper, ön libero ve forvet arkası. Öncelikle stoper ve ön libero alıştırdık. Yerli bulamadık, yabancıya yöneldik" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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İki isim yolda
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Adana Demirspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Uçar, "Transferle ilgili 2 oyuncuyla sıcak temas yapıldı. Yüz yüze görüşülecek. Küçük ayrıntılar var" dedi. Maçla ilgili hakem eleştirisinde bulunan Uçar, "Biz sabırlıyızdır ama sabrımızın taştığı günler oluyor. Bugün onlardan biri. Geçen hafta Rebiç'in ayağına basılması var. Bugün penaltı pozisyonu var ama nedense hakem ikna olmuyor penaltı olduğuna. Hakemleri inceleyecek istatistikçi talebim olacak" dedi. Transferle ilgili de bilgi veren Uçar, "Transferle ilgili 2 oyuncuyla sıcak temas yapıldı. Bizim tespit ettiğimiz üç mevki var: Stoper, ön libero ve forvet arkası. Öncelikle stoper ve ön libero alıştırdık. Yerli bulamadık, yabancıya yöneldik" ifadesini kullandı.
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