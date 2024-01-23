Jonas Svensson: Kazanmamız için fırsat vardı ama olmadı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Adana Demirspor ile 0-0'lık sonuçla berabere kaldı.

Bu karşılaşma hakkında siyah-beyazlılarda Jonas Svensson açıklamalarda bulundu.

İŞTE SVENSSON'UN SÖZLERİ:

Benim için özel bir maçtı. Fazlasıyla değişik duygular yaşadım. Adana Demir'de 2.5 sezon yaşadım. Öncelikle sahada rakiptik bunu belirtmek istiyorum. maç sonrası dostluğumuz devam eder."

Mutlu değiliz. Galip gelmemiz gerekiyordu. Özellikle kırmızıdan sonra kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız için fırsat vardı ama olmadı. Mutsuzuz!