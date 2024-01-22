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BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan futbolculara sert uyarı! "Kendinize gelin"

Beşilktaş'ta ağır Pendikspor mağlubiyeti sonrasında ‘Tüm sorumluluk benim’ diyen teknik direktör Fernando Santos, oyuncularına sert uyarılarda bulundu. Portekizli teknik adam, Adana Demirspor maçı için ise siyah-beyazlı futbolculardan galibiyet sözü aldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan futbolculara sert uyarı! "Kendinize gelin"

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Pendikspor yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmişti. Maç sonunda "Tüm sorumluluk bana ait. İdmanda bu oyuncuları ben çalıştırdım ve tüm taktiği ben verdim" diyerek oyuncularını basının önüne atmayan Portekizli hoca, soyunma odasında ise tatlı sert uyarılarda bulundu. Ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirten Santos, "Bir daha böyle bir performans istemiyorum. Adana Demir maçıyla kendimizi affettireceğiz. Evimizde kazanarak gerçek Beşiktaş'ı göstereceğiz. Bu gidişatı değiştirmek sizin elinizde, kafanızı kaldırın ve önümüzdeki maça odaklanın" ifadelerini kullandı. Santos'un konuşması sonrasında kenetlenen siyah-beyazlı oyuncular da Adana Demirspor mücadelesi için galibiyet yemini etti.

'13 YILIN EN AGIR YENİLGİSİ'

Fernando Santos'un ilk yenilgisini alması, ülkesi Portekiz ve son olarak görev yaptığı Polonya'da geniş yankı uyandırdı. O Jogo, 'Fernando Santos için son 13 yılın en ağır yenilgisi' başlığını attı. 'Santos'un çalıştırdığı bir takım en son 2010'da Yunanistan Kupası'nda dört golle kaybetmişti' denildi. Polonya'nın Sport sitesinde 'Fernando Santos'un uzun süre unutamayacağı bir gün. Bu sonuç için yenilgi ifadesi yetersiz kalır. Tarihi bir aşağılanma' başlığı yer aldı.

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