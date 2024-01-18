Beşiktaş'ın transferde favorisi Dragovic!

Beşiktaş, ara transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde Santos'un gelişi ve alınan galibiyetlerle olumlu bir hava yakalayan Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Santos'un 'lider stoper' istediği siyah-beyazlılar, Kızılyıldız forması giyen Aleksandar Dragovic transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kontratı sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki stoper için kulübüne 700 bin euro bonservis bedeli önerdiği bildirilmişti.

SENELİK 1.2 MİLYON EURO

Avusturyalı defans oyuncusuyla temas halinde olan siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuya teklif ettiği sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. Kartal'ın Dragovic'e teklif ettiği maaş ve sözleşme süresini Sırp basını duyurdu. B92'nin haberine göre Beşiktaş, Dragovic'e 1.5 yıllık bir sözleşme ve 1.2 milyon euro maaş teklif etti. Bu sezon Kızılyıldız ile 25 maça çıkan Avusturyalı stoper, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki Dragovic, Avusturya A Milli Takımı'yla da 100 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Dragovic, profesyonel kariyerinde bugüne kadar 577 maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 20 kez havalandırırken, 13 de asist yaptı ve toplamda 33 gole direkt olarak katkı sağladı.