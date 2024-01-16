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Sanches yola çıktı

Beşiktaş, 26 yaşındaki Portekizli orta saha için geri sayımda... Siyah-beyazlılar, PSG’nin tecrübeli yıldızını kiralamak için bastırıyor. Fransızların ‘zorunlu satın alma opsiyonu’ koymak istediği transferin bitmesi an meselesi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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Sanches yola çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos transfer çalışmalarına başladı. Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda orta saha arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda sıcak saatler yaşanıyor. Kiralık olarak İtalya'da Roma forması giyen Renato Sanches'i ısrarla isteyen Kartal, yıldız oyuncudan olumlu dönüş aldı. 26 yaşındaki orta saha Beşiktaş forması giymek için yeşil ışık yakarken, kendisini Portekiz Milli Takımı'na çağıran ilk teknik adam olan Santos'la çalışmak istediğini ifade etti.

SANTOS'A "HAYIR" DİYEMEZ

Kiralık olarak görev Roma'dan sezon sonu gelmeden ayrılmak isteyen Sanches'de iş artık PSG ile Beşiktaş arasında yapılacak pazarlığa kaldı. Siyah-beyazlılar, Santos'un da onay verdiği tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. PSG'nin zorunlu satın alma opsiyonu maddesi koymayı düşündüğü transfer kısa süre içinde sonuçlanacak. Portekiz'deki yaygın görüş de, "Bir Portekizli oyuncu, Fernando Santos'a asla hayır diyemez" şeklinde. Sanches'in geleceğiyle ilgili gelişmeler hafta sonuna kadar kesinleşecek.

15 MİLYON EURO'YA PSG'DE

2015'te Benfica A takımıyla sözleşme imzalayan Renato Sanches, 1 yıl sonra 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e gitti. 2017'de Swansea'ya 8.5 milyon euro'ya kiralık olarak gitti. 2019 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'le anlaşan Portekizli oyuncu, 3 yıl sonra 15 milyon euro'ya PSG'nin yolunu tuttu.

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