TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches Beşiktaş'a çok yakın!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Portekizli yıldız Renato Sanches ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
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Aradığı ortamı bulamadığı Roma'dan ayrılmak isteyen Sanches'de iş artık PSG ile Beşiktaş arasında yapılacak pazarlığa kaldı. Siyahbeyazlılar, Santos'un da onay verdiği tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.
PSG'nin zorunlu satın alma opsiyonu maddesi koymayı düşündüğü transfer kısa süre içinde sonuçlanacak.
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