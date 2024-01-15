TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches Beşiktaş'a çok yakın!

Fernando Santos'un göreve gelişiyle yeni bir hava yakalayan Beşiktaş, transfer operasyonuna hız verdi.

Orta saha arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılarda sıcak saatler yaşanıyor. Kiralık olarak Roma forması giyen Renato Sanches'i gündemine alan Kartal, Portekizli oyuncudan olumlu dönüş aldı.