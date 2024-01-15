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TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches Beşiktaş'a çok yakın!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Portekizli yıldız Renato Sanches ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches Beşiktaş'a çok yakın!

Fernando Santos'un göreve gelişiyle yeni bir hava yakalayan Beşiktaş, transfer operasyonuna hız verdi.

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TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches Beşiktaş'a çok yakın!

Orta saha arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılarda sıcak saatler yaşanıyor. Kiralık olarak Roma forması giyen Renato Sanches'i gündemine alan Kartal, Portekizli oyuncudan olumlu dönüş aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches Beşiktaş'a çok yakın!

26 yaşındaki orta saha Beşiktaş forması giymek için yeşil ışık yaktı. Kendisini Portekiz Milli Takımı'na çağıran ilk teknik adam olan Fernando Santos'la çalışmak istediğini vurguladı.

TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches Beşiktaş'a çok yakın!

Aradığı ortamı bulamadığı Roma'dan ayrılmak isteyen Sanches'de iş artık PSG ile Beşiktaş arasında yapılacak pazarlığa kaldı. Siyahbeyazlılar, Santos'un da onay verdiği tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches Beşiktaş'a çok yakın!

PSG'nin zorunlu satın alma opsiyonu maddesi koymayı düşündüğü transfer kısa süre içinde sonuçlanacak.

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