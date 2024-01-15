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Beşiktaş'tan son dakika Vincent Aboubakar açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'la ilgili bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun transfer olacağına ilişkin iddiaları yalanladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 17:03 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 17:09
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Beşiktaş'tan son dakika Vincent Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'la ilgili bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun transfer olacağına ilişkin iddiaları yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz.

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