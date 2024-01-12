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Kapalı tribün kapalı gişe

Beşiktaş taraftarı, yarın oynanacak Karagümrük maçını adeta iple çekiyor. Rize deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyetle moral bulan siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik adam Santos'un ilk maçında tribünleri tamamen doldurmak istiyor. Beşiktaş kulübü resmi siteden "Hem Santos'a hoş geldin demek hem de takımımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu doğu alt tribünde boş koltuk bırakmıyoruz" mesajı yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Kapalı tribün kapalı gişe
Beşiktaş taraftarı, yarın oynanacak Karagümrük maçını adeta iple çekiyor. Rize deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyetle moral bulan siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik adam Santos'un ilk maçında tribünleri tamamen doldurmak istiyor. Beşiktaş kulübü resmi siteden "Hem Santos'a hoş geldin demek hem de takımımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu doğu alt tribünde boş koltuk bırakmıyoruz" mesajı yayınladı.
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