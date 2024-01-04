TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la el sıkışan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncuların geleceği belli oluyor. Eric Bailly ile yollarını ayıran siyah beyazlılar bu kez Vincent Aboubakar ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Afrika basını Kamerunlu yıldız oyuncunun yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Afrika basını Kamerunlu yıldız oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Brezilya ekiplerinden Gremio'nun istediği Aboubakar'a bu kez Meksika'dan talip çıktı.
Actu Cameroun'da yer alan habere göre Meksika ekibi Monterrey, Aboubakar'ı transfer etmek istiyor.
31 yaşındaki santrfor Beşiktaş formasıyla bu sezon 21 maçta görev aldı.
Kamerunlu yıldız, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ta 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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