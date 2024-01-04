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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la el sıkışan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncuların geleceği belli oluyor. Eric Bailly ile yollarını ayıran siyah beyazlılar bu kez Vincent Aboubakar ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Afrika basını Kamerunlu yıldız oyuncunun yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:23
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Siyah beyazlılar önceliğini kadro dışı bırakılan oyuncularına verdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Eric Bailly ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Afrika basını Kamerunlu yıldız oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Brezilya ekiplerinden Gremio'nun istediği Aboubakar'a bu kez Meksika'dan talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Actu Cameroun'da yer alan habere göre Meksika ekibi Monterrey, Aboubakar'ı transfer etmek istiyor.

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