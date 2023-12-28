Haberler Beşiktaş Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, MLS Ligi ekiplerinden Toronto'da forma giyen Federico Bernardeschi'nin peşinde düştü. Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen 29 yaşandıki yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yeni takımı merak edilen İtalyan futbolcu, transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 12:54 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 13:06
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BURAK ŞENTÜRK
Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Federico Bernardeschi transferiyle ilgili kararını verdi.

Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, ocak ayında önemli takviyeler yapmak istiyor.

Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

Hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Kara-Kartal, İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'yi gündemine aldı.

Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

MLS'TEN AYRILACAK!
MLS ekiplerinden Toronto'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

Toronto Kulübü'nün yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderilmesine onay verdiği ifade ediliyor.

Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

JUVENTUS'A DÖNMEK İSTİYOR!
Beşiktaş'ın hedeflerinden biri olan Federico Bernardeschi'nin İtalya Serie A'ya dönme hayali kurduğu belirtildi.

Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Bernardeschi, eski takımı Juventus'a geri dönmek istiyor. Çizme ekibinin teknik direktörü Allegri'nin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

MAAŞINDA İNDİRİME HAZIR!
Toronto'dan yıllık 6 milyon dolar kazanan yıldız ismin Juventus için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Federico Bernardeschi'den transfer kararı! Beşiktaş...

Kulübünde bu sezon 33 maçta sahaya çıkan Bernardeschi, 5 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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