Haberler Beşiktaş Hata yapmadı

Hata yapmadı

Hocasız Kartal, Hatayspor deplasmanında genç golcüsü Semih ve stoper görünümlü forveti Colley’in attığı gollerle kazandı; az da olsa nefes aldı, taraftarına teselli verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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Hata yapmadı

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Fenerbahçe (3-1) ve Alanyaspor'a (3-1) mağlup olan, ardından teknik patron Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş, Sertar Topraktepe yönetiminde dün Hatayspor'un konuğu oldu. Siyah beyazlı takım, kendisi gibi ligde zor günler geçiren rakibini 2-1 mağlup etti. Açılış golü 38. dakikada genç Semih Kılıçsoy'dan geldi. Soyunma odasına 1-0 üstünlükle giden Kara Kartallar, ikinci 45 dakikaya da hızlı start verdi.

MERT SON ANLARDA DEVLEŞTİ

53'te sahneye çıkan Omar Colley Beşiktaş adına skoru 2-0'a getirdi. Sonrasında maç orta alan mücadelesi şeklinde geçerken zaman zaman oyuna ağırlığını koyan Hatayspor 80. dakikada Armin Hodzic'in golüyle farkı 1'e indirip beraberlik için ümitlendi. Uzatmalarda etkili gelişen ataklarda da kaleci Mert Günok kalesinde devleşti. Kalan sürede tabela değişmeyince Beşiktaş 2 maçlık mağlubiyet serisini Hatay'da sonlandırdı. Ev sahibi ekip Hatayspor ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

COLLEY BİLDİĞİNİZ GİBİ!

Beşiktaş'ın stoper görünümlü forveti Omar Colley, Hatay karşılaşmasında da yaptı yapacağını... 31 yaşındaki Gambiyalı savunmacı, 53'te attığı golle Beşiktaş adına durumu 2-0'a getirdi. Son 4 haftada 3 gol kaydeden Colley bu sezonki toplam gol sayısı 6'ya yükseltti. Colley ayrıca bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaşarak kariyer rekoru kırdı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi. Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

100. YIL FORMASIYLA

Beşiktaş, Hatayspor maçına Cumhuriyetin 100. yılına özel formasıyla çıktı. Nostaljik olarak tasarlanan siyah beyaz renkteki formanın sol tarafında ay yıldızlı '100' yazısı yer alırken Beşiktaş logolarının üzerinde ise Atatürk silüeti yer aldı. Forma taraftarların büyük beğenisi topladı.

KARTAL'DA 2 FARKLI İSİM

Hatay'a konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Alanyaspor ile yaptığı maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Cenk Tosun yedeğe çekildi, sakatlanan Alex-Oxlade Chamberlain ise forma giyemedi. Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Zaynutdinov ve Rashica'ya şans verdi.

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