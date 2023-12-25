TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Bu doğrultuda yönetimin ilk hedefi kadro dışı kalan futbolcularla yollarını ayırarak iyi bir bonservis geliri elde etmek.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve menajerler tarafından Avrupa kulüplerine önerilen 5 ismin yanı sıra flaş bir yıldız için de resmi teklif geleceği öğrenildi.