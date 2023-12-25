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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve takımda kadro dışı bırakma gibi radikal hamleler gerçekleştiren Beşiktaş'ta, yıldız isme birçok talip çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 14:31
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Siyah beyazlılar üste üste alınan kötü sonuçların ardından ocak ayında kadroda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Kartal devre arasında hedeflediği transferleri gerçekleştirebilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Bu doğrultuda yönetimin ilk hedefi kadro dışı kalan futbolcularla yollarını ayırarak iyi bir bonservis geliri elde etmek.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Öte yandan siyah beyazlılarda kadroda bulunan birçok yıldıza transfer teklifleri gelmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve menajerler tarafından Avrupa kulüplerine önerilen 5 ismin yanı sıra flaş bir yıldız için de resmi teklif geleceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün haberine göre Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Omar Colley için birçok takımın devrede olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

31 yaşındaki stopere İtalya, Fransa ve Katar'dan talipler olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Gambiyalı savunmacıyla ilgilenen kulüplerin, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandıkları ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Colley'i isteyen takımların başarılı oyuncu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis ücretini gözden çıkardıkları bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Beşiktaş'ın ise Colley'e iyi bir teklif gelmesi durumunda transfere izin vereceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve resmiyete kavuşması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Omar Colley bu sezon Beşiktaş'ta 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu

Colley bu karşılaşmalarda 5 gol attı.

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