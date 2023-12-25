TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve takımda kadro dışı bırakma gibi radikal hamleler gerçekleştiren Beşiktaş'ta, yıldız isme birçok talip çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)
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Bu doğrultuda yönetimin ilk hedefi kadro dışı kalan futbolcularla yollarını ayırarak iyi bir bonservis geliri elde etmek.
Öte yandan siyah beyazlılarda kadroda bulunan birçok yıldıza transfer teklifleri gelmeye başladı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve menajerler tarafından Avrupa kulüplerine önerilen 5 ismin yanı sıra flaş bir yıldız için de resmi teklif geleceği öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün haberine göre Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Omar Colley için birçok takımın devrede olduğu öğrenildi.
31 yaşındaki stopere İtalya, Fransa ve Katar'dan talipler olduğu kaydedildi.
Gambiyalı savunmacıyla ilgilenen kulüplerin, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandıkları ifade edildi.
Colley'i isteyen takımların başarılı oyuncu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis ücretini gözden çıkardıkları bildirildi.
Beşiktaş'ın ise Colley'e iyi bir teklif gelmesi durumunda transfere izin vereceği aktarıldı.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve resmiyete kavuşması bekleniyor.
Omar Colley bu sezon Beşiktaş'ta 19 maça çıktı.
Colley bu karşılaşmalarda 5 gol attı.
Güncel piyasa değeri 3.7 milyon Euro olan Colley'in, siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Beşiktaş, Omar Colley'i geçtiğimiz sezon 2.3 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan kadrosuna katmıştı.
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