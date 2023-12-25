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TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"

Beşiktaş'ın eski Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, siyah beyazlılardan ayrılık süreci hakkında konuştu. Transferi hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Transfer teklifini duyunca telefonumu elimden düşürdüm, ağladım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 11:27
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"

Kariyerine Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da sürdüren Wout Weghorst, Beşiktaş'tan ayrılma süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"

Mirror'a konuşan Hollandalı golcü, Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olma sürecini anlattı.

TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"

Weghorst, "Bir akşam menajerim Simon Cziommer beni aradı. Benimle ilgilenen iki kulüp olduğunu söyledi.

TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"

Brentford'la ilgili durumu anlattı. Sonrasında Manchester United'ın istediğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"

Wout, United seni istiyor! Telefonum elimden düştü ve yere düştüm. ve gözyaşlarına boğuldu" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"

"Beşiktaş'ın sportif direktörüyle ilişkim çok iyiydi ve ona dünya zirvesine çıkmanın çocukluk hayalim olduğunu anlattım. Beni anladığını söyledi. Herhangi bir miktardan bahsetmeyeceğim ama bu transferi mümkün kılmak için çok şey kaybettim." dedi.

TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"

"BETİS'E ATTIĞIL GOLÜ UNUTMAYACAĞIM"
Manchester United'da oynadığı dönem hakkında da konuşan Weghorst, "Uyum sorunu yaşadım. Baskı tuhatı ve fiziksel sorunlar şimdiye kadar deneyimlediğimden daha büyüktü.

TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"

Son birkaç ayda bu konuda rahattım. Old Trafford'da Real Betis'e attığım golü unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

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