TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"

"Beşiktaş'ın sportif direktörüyle ilişkim çok iyiydi ve ona dünya zirvesine çıkmanın çocukluk hayalim olduğunu anlattım. Beni anladığını söyledi. Herhangi bir miktardan bahsetmeyeceğim ama bu transferi mümkün kılmak için çok şey kaybettim." dedi.