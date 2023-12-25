TRANSFER HABERİ - Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Telefonu elimden düşürdüm ve ağladım"
Beşiktaş'ın eski Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, siyah beyazlılardan ayrılık süreci hakkında konuştu. Transferi hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Transfer teklifini duyunca telefonumu elimden düşürdüm, ağladım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ
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Brentford'la ilgili durumu anlattı. Sonrasında Manchester United'ın istediğini söyledi.
Wout, United seni istiyor! Telefonum elimden düştü ve yere düştüm. ve gözyaşlarına boğuldu" ifadelerini kullandı.
"Beşiktaş'ın sportif direktörüyle ilişkim çok iyiydi ve ona dünya zirvesine çıkmanın çocukluk hayalim olduğunu anlattım. Beni anladığını söyledi. Herhangi bir miktardan bahsetmeyeceğim ama bu transferi mümkün kılmak için çok şey kaybettim." dedi.
"BETİS'E ATTIĞIL GOLÜ UNUTMAYACAĞIM"
Manchester United'da oynadığı dönem hakkında da konuşan Weghorst, "Uyum sorunu yaşadım. Baskı tuhatı ve fiziksel sorunlar şimdiye kadar deneyimlediğimden daha büyüktü.
Son birkaç ayda bu konuda rahattım. Old Trafford'da Real Betis'e attığım golü unutmayacağım." ifadelerini kullandı.
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