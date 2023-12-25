Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Gündemine birçok yabancı oyuncuyu alan siyah beyazlı yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte Kartal'ın gündemine gelen İtalyan çalıştırıcı...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 12:16
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Hasan Arat yönetimi Ara transfer dönemi öncesi yeni hocayı belirlemek için görüşmeleri hızlandırdı.
Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir teknik direktör adayı geldi.
beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş yönetimi İtalyan çalıştırıcı Filippo Inzaghi'yi adayları arasına ekledi.
Filippo Inzaghi İtalya Serie A takımlarından Salernitana'yı çalıştırıyor.
Salernitana 9 puanla Serie A'nın son sırasında yer alıyor.
Salernitana ile bu sezon 10 maça çıkan Inzaghi 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.
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