Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Gündemine birçok yabancı oyuncuyu alan siyah beyazlı yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte Kartal'ın gündemine gelen İtalyan çalıştırıcı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 12:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor.

Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

Yabancı teknik adamlarla görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta taraftar, takımın başına kimin geçeceği merak ediyor.

Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

Öte yandan yerli aday olarak gösterilen en önemli aday ise Sergen Yalçın olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

Hasan Arat yönetimi Ara transfer dönemi öncesi yeni hocayı belirlemek için görüşmeleri hızlandırdı.

Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir teknik direktör adayı geldi.

Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş yönetimi İtalyan çalıştırıcı Filippo Inzaghi'yi adayları arasına ekledi.

Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

Filippo Inzaghi İtalya Serie A takımlarından Salernitana'yı çalıştırıyor.

Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

Salernitana 9 puanla Serie A'nın son sırasında yer alıyor.

Beşiktaş'tan İtalyan teknik direktöre kanca! Inzaghi sürprizi...

Salernitana ile bu sezon 10 maça çıkan Inzaghi 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ! Derbi sonrası o pozisyon için olay yorum! "Kırmızı ve penaltı"
CHP'nin kirli terör geçmişi! Siyasi ayak HDP/DEM ile ortaklık Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı Özgür Özel ile zirveye çıktı: Parti tarihinde kara bir leke
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım"
Beşiktaş'a bomba hoca adayı!
AÖL SORU VE CEVAPLARI PDF 2023 | AÖL 1. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2023'e City damgası! 5 kupa birden 2023'e City damgası! 5 kupa birden 11:43
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım" Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım" 11:26
Bakan Bak: Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi büyük şans! Bakan Bak: Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi büyük şans! 11:18
Manchester United satılıyor! Anlaşma sağlandı Manchester United satılıyor! Anlaşma sağlandı 10:54
G.Saray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında... G.Saray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında... 10:43
İki talibi çıktı! Sürpriz detay İki talibi çıktı! Sürpriz detay 10:37
Daha Eski
F.Bahçe'den ocak bombası! Transfer böyle duyuruldu F.Bahçe'den ocak bombası! Transfer böyle duyuruldu 10:22
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 10:16
Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman? Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman? 10:06
Burnley - Liverpool maçı ne zaman? Burnley - Liverpool maçı ne zaman? 10:03
Sheffield United - Luton Town maçı ne zaman? Sheffield United - Luton Town maçı ne zaman? 10:00
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:55