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Beşiktaşlı Colley Hatayspor galibiyetini değerlendirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden Omar Colley, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 22:55
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Beşiktaşlı Colley Hatayspor galibiyetini değerlendirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden Omar Colley, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Omar Colley'in açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle tüm Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Yönetimimiz ve taraftarlarımızı tebrik ederim. Zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlar sanki bir daha maç kazanamayacağımızı düşünüyordu. Buralara gelmek o yüzden zor oldu. O yüzden bu galibiyet hem zorluydu hem de önemliydi bizim için."

Gol atma konusu benim için ekstra bir durum. Ben bir savunmacıyım ancak duran toptan veya farklı şekilde katkı vermek sevindirici ama daha da önemli olan 3 puan kazanmaktı. Yılın son maçını oynadık böyle kazanmak güzel. Gelecek seneye sıfırdan başlayacağız. Beşiktaş camiasına taraftarlara armağan ediyorum bu golü ve galibiyeti."

"Duran toplar için özel bir çalışma yapmıyorum. Bu sezon benim için ekstra bir sezon olarak geçiyor. Doğru kulüpteyim ve doğru yerdeyim. Umarım gol katkısı vermeye devam ederim ve Beşiktaş'ı istediğimiz yere taşıyabilirim. Beşiktaş önemli ve büyük bir kulüptür istediğimiz yere taşıyacağız. Tüm camiamıza ve taraftarlarımıza mutlu yeni yıllar diliyorum.""

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