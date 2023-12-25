Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

Profesyonel bir ayrılıktır. Gönülde ayrılık mümkün değildir. Bu geçici bir ayrılıktır." şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI!

Transferle ilgili konuşan Hasan Arat, "Transfer haberleri de çok normal. Birçok oyuncu gündemde. Bütün bunlar, transfer tarihi başlar başlamaz duyacaksınız. Çok önemli sakatlarımız var. Onları rehabilite etme imkanımız var.