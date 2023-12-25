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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, teknik direktör ve devre arasındaki transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 13:36
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Arat, teknik direktör ve transfer konusunda flaş ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Haklı olarak birçok alternatifi konuşuyor medya.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HOCALAR VAR"
Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır. Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil, yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır." dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

"RIZA HOCAMIZ KIYMETLİDİR"
Rıza Çalımbay'ın açıklamalarına değinen Arat, "Rıza Hocamız kıymetlimizdir, efsanemizdir, unutulmaz kaptanımızdır. Beşiktaş, Rıza Hoca'yı tartışmaz.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

Profesyonel bir ayrılıktır. Gönülde ayrılık mümkün değildir. Bu geçici bir ayrılıktır." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

TRANSFER AÇIKLAMASI!
Transferle ilgili konuşan Hasan Arat, "Transfer haberleri de çok normal. Birçok oyuncu gündemde. Bütün bunlar, transfer tarihi başlar başlamaz duyacaksınız. Çok önemli sakatlarımız var. Onları rehabilite etme imkanımız var.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

Antrenörümüz olacak. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte hareket planı yerine getirilecektir. Beşiktaş'ın geçici sıkıntısı bir gerçektir ama Beşiktaş bu sıkıntıların altından çabuk kalkacaktır. Camiamız, bu sıkıntıların üstünden gelecektir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

KADRO DIŞI KALAN OYUNCULAR...
Kadro dışı kalan oyuncular için konuşan Beşiktaş Başkanı Arat, "Bu sporcular, kontratlı sporcularımız. Antrenörümüz gelince bu kararı değerlendirecektir.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!

Bu sporcularla çalışmaya devam edeceğiz. Kararı, yeni gelen antrenörümüz verecektir. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar çok ciddi çalışmalar yapıyor.

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