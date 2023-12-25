Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, teknik direktör ve devre arasındaki transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HOCALAR VAR"
"RIZA HOCAMIZ KIYMETLİDİR"
Rıza Çalımbay'ın açıklamalarına değinen Arat, "Rıza Hocamız kıymetlimizdir, efsanemizdir, unutulmaz kaptanımızdır. Beşiktaş, Rıza Hoca'yı tartışmaz.
Profesyonel bir ayrılıktır. Gönülde ayrılık mümkün değildir. Bu geçici bir ayrılıktır." şeklinde konuştu.
TRANSFER AÇIKLAMASI!
Transferle ilgili konuşan Hasan Arat, "Transfer haberleri de çok normal. Birçok oyuncu gündemde. Bütün bunlar, transfer tarihi başlar başlamaz duyacaksınız. Çok önemli sakatlarımız var. Onları rehabilite etme imkanımız var.
Antrenörümüz olacak. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte hareket planı yerine getirilecektir. Beşiktaş'ın geçici sıkıntısı bir gerçektir ama Beşiktaş bu sıkıntıların altından çabuk kalkacaktır. Camiamız, bu sıkıntıların üstünden gelecektir." ifadelerini kullandı.
KADRO DIŞI KALAN OYUNCULAR...
Kadro dışı kalan oyuncular için konuşan Beşiktaş Başkanı Arat, "Bu sporcular, kontratlı sporcularımız. Antrenörümüz gelince bu kararı değerlendirecektir.
Bu sporcularla çalışmaya devam edeceğiz. Kararı, yeni gelen antrenörümüz verecektir. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar çok ciddi çalışmalar yapıyor.
Sakat ve dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın dönmesini yeni antrenörümüz verecektir. Antrenörümüz belli olur olmaz kararı en kısa sürede bildireceğiz." dedi.
DİĞER