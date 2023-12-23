Haberler Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması!

Ole Gunnar Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen Ole Gunnar Solskjaer'den geleceği hakkında flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 17:43 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 18:20
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ole Gunnar Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta kısa süre önce teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Bu yaşanan gelişmenin ardından teknik adamlık koltuğu için gündeme Norveçli çalıştırcı Ole Gunnar Solskjaer gelmişti. Son olarak ünlü teknik direktör, NTV'ye flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan güzel eşi ile aşk pozu! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısının 16 yıllık eşi...
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul... Başkan Erdoğan açıkladı! Vatandaşa ne kadar destek verilecek? Kaç konut dönüşecek?
İstanbul'da kazanan Gaziantep FK!
F.Bahçe'den açıklama! "Ödüllendirilir gibi derbiye atandı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Hatayspor maçına hazırlanıyor
"Beşiktaş büyük bir camiadır her şeyin üstesinden gelir"
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Kocaelispor maçı CANLI izle! Sakaryaspor - Kocaelispor maçı CANLI izle! 18:44
Abdullah Avcı: Umarım karşılığını alırız! Abdullah Avcı: Umarım karşılığını alırız! 18:33
Beşiktaş Hatayspor maçına hazırlanıyor Beşiktaş Hatayspor maçına hazırlanıyor 18:26
Fenerbahçe Alagöz evinde kazandı! Fenerbahçe Alagöz evinde kazandı! 18:23
ManU deplasmanda kayıp ManU deplasmanda kayıp 18:18
İstanbul'da kazanan Gaziantep FK! İstanbul'da kazanan Gaziantep FK! 17:53
Daha Eski
Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması! Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması! 17:42
Trabzonspor - Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu! 17:14
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 16:57
Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman? Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman? 16:54
Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! Arda Güler'in forma giyeceği tarih belli oldu! 16:54
Osimhen imzayı attı! 130 milyon Euro Osimhen imzayı attı! 130 milyon Euro 16:43