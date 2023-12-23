Ole Gunnar Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta kısa süre önce teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Bu yaşanan gelişmenin ardından teknik adamlık koltuğu için gündeme Norveçli çalıştırcı Ole Gunnar Solskjaer gelmişti. Son olarak ünlü teknik direktör, NTV'ye flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim.