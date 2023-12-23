BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal 10 hocayla görüştü! Öne çıkan isim...

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün yabancı olması düşünülürken şu ana kadar gündeme gelen isimler; Oliver Glasner, Mircea Lucescu, Laurent Blanc, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Van Nistelrooy, Frank de Boer, Bruno Genesio, Ole Gunnar Solskjaer ve Stanislav Cherchesov. 10 aday içinde yönetimin favorisinin Avusturyalı Glasner olduğu öğrenildi.