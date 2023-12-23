BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal 10 hocayla görüştü! Öne çıkan isim...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay'la da yollarını ayıran Beşiktaş'ta, hoca arayışı sürerken 10 isimle görüşüldü. İşte siyah-beyazlılarda öne çıkan teknik direktör adayı... (BJK spor haberleri)
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Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün yabancı olması düşünülürken şu ana kadar gündeme gelen isimler; Oliver Glasner, Mircea Lucescu, Laurent Blanc, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Van Nistelrooy, Frank de Boer, Bruno Genesio, Ole Gunnar Solskjaer ve Stanislav Cherchesov. 10 aday içinde yönetimin favorisinin Avusturyalı Glasner olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta yönetimin hedefi sezonun ilk yarısını tamamlayıp devre arasında yeni teknik direktör takımın başında olmasını sağlamak. Bu nedenle ligde pazartesi günü deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında siyah beyazlı ekibin başında yer alacak isim U-19 Takım Teknik Direktörü Serdar Topraktepe olacak.
Samet Aybaba'nın da bu süreçte antrenmanlarda ve sahaya çıkacak kadronun oluşturulmasında Serdar Topraktepe'ye destek vereceği ifade edildi.
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