Beşiktaş Dolmabahçe'de çıkış arıyor! İşte Rıza Çalımbay'ın Alanyaspor maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak, müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırmayı başardı. Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyahbeyazlı takım, galip gelerek hem derbi yenilgisini unutturmak, hem de yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

GEDSON, UMUT VE NECİP OYNAMIYOR

Siyah-beyazlılarda Konferans Ligi gruplarında son oynanan Lugano maçının ardından 5 oyuncunun sakatlığını atlatması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Arthur Masuaku, Ante Rebic, Milot Rashica, Omar Colley ve Mert Günok geri dönen isimler oldu. Ayak bileği dış yan bağ yaralanması bulunan Portekizli yıldız Gedson Fernandes maç kadrosuna dahil edilmezken, alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavileri devam eden sol bek Umut Meraş ve ön libero Necip Uysal da bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 maçın 10'unu siyahbeyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

DÖRT YILDIZ SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kadroda olması beklenmeyen Necip Uysal dışındaki oyuncular bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

CEZALILAR YOK

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana kadro dışı bırakıldıkları için takımla çalışmalarına dahil olsalar da, bugünkü karşılaşma kadrosunda yer almayacaklar.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Colley, Emrecan, Salih, Amir, Alex, Rebic, Semih, Cenk

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf, Novais, Oğuz, Richard, Efecan, Sisto, Cordova