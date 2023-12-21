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Beşiktaş - Corendon Alanyaspor CANLI İZLE | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligde çıkışa geçmek isteyen siyaz-beyazlılar taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkıyor. Fatih Tekke yönetimindeki Corendon Alanyaspor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 19:53 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 20:11
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Beşiktaş - Corendon Alanyaspor CANLI İZLE | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

Avrupa'da Lugano'yu mağlup eden Kartal, ligde çıkışa geçmek istiyor.

Fatih Tekke yönetimindeki Corendon Alanyaspor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.

Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Omar Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Semih, Muleka, Cenk.

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Novais, Yusuf, Oğuz.

KARA KARTAL 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Konferans Ligi gruplarında son oynanan Lugano maçının ardından 5 oyuncunun sakatlığını atlatması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Arthur Masuaku, Ante Rebic, Milot Rashica, Omar Colley ve Mert Günok geri dönen isimler oldu. Ayak bileği dış yan bağ yaralanması bulunan Portekizli yıldız Gedson Fernandes maç kadrosuna dahil edilmezken, alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavileri devam eden sol bek Umut Meraş ve ön libero Necip Uysal da bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 maçın 10'unu siyahbeyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

DÖRT YILDIZ SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kadroda olması beklenmeyen Necip Uysal dışındaki oyuncular bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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