Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI | Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI | Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktai, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Rıza Çalımbay'ın düdük çalacağı karşılaşmada Alanya'yı yenerek çıkışa geçmeyi isteyen siyah-beyazlılardan 3 oyuncu, sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. 4 futbolcunun ise kart sınırında olduğu maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:31 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI | Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyahbeyazlı takımdan Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Colley, Emrecan, Salih, Amir, Alex, Rebic, Semih, Cenk

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf, Novais, Oğuz, Richard, Efecan, Sisto, Cordova

KARA KARTAL 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Konferans Ligi gruplarında son oynanan Lugano maçının ardından 5 oyuncunun sakatlığını atlatması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Arthur Masuaku, Ante Rebic, Milot Rashica, Omar Colley ve Mert Günok geri dönen isimler oldu. Ayak bileği dış yan bağ yaralanması bulunan Portekizli yıldız Gedson Fernandes maç kadrosuna dahil edilmezken, alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavileri devam eden sol bek Umut Meraş ve ön libero Necip Uysal da bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 maçın 10'unu siyahbeyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

DÖRT YILDIZ SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kadroda olması beklenmeyen Necip Uysal dışındaki oyuncular bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

CEZALILAR YOK

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana kadro dışı bırakıldıkları için takımla çalışmalarına dahil olsalar da, bugünkü karşılaşma kadrosunda yer almayacaklar.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi! Osman Bey’in Yakup Bey’e divanda rest çekmesi bölüme damga vurdu!
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında gerilim büyüyor: İzmir ve İstanbul'da "aday" savaşları! Bir kazık da Muharrem İnce'ye!
Spor yazarları Kayserispor - F.Bahçe maçını değerlendirdi!
Çakar'dan Küçük'e şok sözler "Herşeyi berbat etti"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aybaba o isimleri izlemeye gitti! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızları...
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman?
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Tweetler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelecek?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 4A, 4B, 4C'liler ne kadar zam alacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 21 ARALIK 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan çarpıcı istatistik! G.Saray'dan çarpıcı istatistik! 10:14
Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta? 10:10
Finalin adı: Manchester City-Fluminense! Finalin adı: Manchester City-Fluminense! 10:02
Aybaba o isimleri izlemeye gitti! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızları... Aybaba o isimleri izlemeye gitti! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızları... 09:41
Salernitana - Milan maçı ne zaman? Salernitana - Milan maçı ne zaman? 09:36
Yarıda kalan maçın oynanması kesinleşti! Yarıda kalan maçın oynanması kesinleşti! 09:29
Daha Eski
Monza - Fiorentina maçı ne zaman? Monza - Fiorentina maçı ne zaman? 09:29
Çakar'dan Küçük'e şok sözler "Herşeyi berbat etti" Çakar'dan Küçük'e şok sözler "Herşeyi berbat etti" 09:24
Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? 09:18
Empoli - Lazio maçı ne zaman? Empoli - Lazio maçı ne zaman? 09:10
Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? 08:55
Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! 08:53