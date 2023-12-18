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TRANSFER HABERİ - Weghorst tercihini yaptı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve ocak ayında siyah-beyazlılardan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, transfer gündeminden düşmüyor. Adı son günlerde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hollandalı golcünün transfer için kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:53
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TRANSFER HABERİ - Weghorst tercihini yaptı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Bir süredir adı Galatasaray ve son olarak da Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Weghorst için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Weghorst tercihini yaptı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın kulüple yavaş yavaş ipleri koparmaya başlaması devre arasında uygun bir teklife satılabileceğini söylentilerini beraberinde getirirken, yerine gelecek ismin de Weghorst olabilceği yorumu yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Weghorst tercihini yaptı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Hatta şu an Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı golcünün de sık sık "Beşiktaş'ta yarım kalmış bir hesabım var" dediği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Weghorst tercihini yaptı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Wout Weghorst bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Hoffenheim ile 14 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Weghorst tercihini yaptı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Hollandalı forvet, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Weghorst tercihini yaptı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

31 yaşındaki santrforun Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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