"3-4 transfer yapacağız"

Beşiktaş Teknik Direktoru Rıza Calımbay, mac sonu şu ifadeleri kullandı: "Gonul isterdi ki buraya iddialı bir şekilde gelmiş olalım. Beşiktaş'a cok şey katacak genc arkadaşlarımız var, zamanla cok daha iyi olacaklar. Kazanılmış bir Avrupa macı var. Bizim icin moral ve mutluluk oldu bu. Bu kotu gidişi durduracağımıza inanıyorum. En az 3-4 transfer de yaptıktan sonra mutlaka daha iyi yere geleceğiz. Taraftarımız bizim birinci adamımız. Beşiktaş'ın taraftarı bambaşka. Onlarla gurur duyuyoruz."

BERKAY YILMAZ'I TAKİP EDİYORUZ

Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Emrah Bayraktar, Freiburg'ta oynayan gurbetci futbolcu Berkay Yılmaz icin, "Berkay beğendiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncu. Sol bek oynuyor. Bildiğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncu" diye konuştu.