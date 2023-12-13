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Beşiktaş'ta flaş Yusuf Sarı gelişmesi! Büyük fedakarlık yaptı

Bu sezon formuyla dikkat çeken oyuncu imzaya çok yakın. Adana Demirspor’la 5 milyon euro’ya anlaştığı iddia edilen yönetimin, 25 yaşındaki sağ kanatla sıkı bir pazarlık bile yapmadan el sıkıştığı belirtildi. Ara dönemde ilk açıklanan Yusuf Sarı olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'ta flaş Yusuf Sarı gelişmesi! Büyük fedakarlık yaptı

Bir yandan takımda disiplin sağlamaya çalışan, diğer taraftan teknik direktör konusunda değişikliğe gitmesi beklenen Beşiktaş'ta bir başka koldan da transfer gündemi yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği iyi performansla milli takıma seçilen ve adından sıkça söz ettiren Yusuf Sarı ile ilgilenen Beşiktaş'ın, kulübü Adana Demirspor ile 5 milyon euro'ya anlaştığı ileri sürülmüştü. Bu gelişme sonrası siyah beyazlı yönetimin 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın menajeriyle de masaya oturulduğu kaydedildi. Gelen haberlere göre tarafların sıkı bir pazarlık bile yaşanmadan el sıkışıldığı belirtildi.

SOL AYAĞINI ÇOK ETKİLİ KULLANIYOR

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak da geçtiğimiz günlerde "Devre arasında gidecekler olacak. Ederini bulan her futbolcu, gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın" demişti. Siyah beyazlıların artık devre arası transferde ilk olarak Yusuf Sarı'yı açıklaması bekleniyor. Fransa doğumlu olan 1.68 boyundaki oyuncu, etkili sol ayağıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu daha önce sırasıyla Marsilya, Clermont Foot, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor formalarını terletmişti.

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