Beşiktaş'tan flaş Rıza Çalımbay hamlesi

Beşiktaş'ta, teknik direktör Rıza Çalımbay konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan opsiyon bugün itibarıyla sona ererken siyah-beyazlı kulüp deneyimli antrenörün kontratını 27 Aralık'a kadar revize etti. Buna göre yeni başkan Hasan Arat ve yönetiminin fesih hakkı 27 Aralık'a kadar uzatıldı.

Ligde ve kupada alınacak sonuçlar Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'taki durumunu belirleyecek.

Siyah-beyazlı takımın başında 6 maça çıkan Çalımbay, 3 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.