Haberler Beşiktaş İkinci Q7 vakası mı?

İkinci Q7 vakası mı?

5 İSmin kadro dışı bırakıldığı siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu kararların Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın aldığı belirtilirken akıllara da "Feda" sezonu geldi. O unutulmaz sezonda takımın başına geçen Samet Aybaba, Ricardo Quaresma'yı kadro dışı bırakmıştı. Q7 sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş, 3 sezon sonra Beşiktaş'a geri dönmüştü. Aybaba'nın Aboubakar başta olmak üzere 5 ismi kadro dışı bırakması taraftarlara o günleri hatırlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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İkinci Q7 vakası mı?
5 İSmin kadro dışı bırakıldığı siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu kararların Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın aldığı belirtilirken akıllara da "Feda" sezonu geldi. O unutulmaz sezonda takımın başına geçen Samet Aybaba, Ricardo Quaresma'yı kadro dışı bırakmıştı. Q7 sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş, 3 sezon sonra Beşiktaş'a geri dönmüştü. Aybaba'nın Aboubakar başta olmak üzere 5 ismi kadro dışı bırakması taraftarlara o günleri hatırlattı.
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