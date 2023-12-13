DİĞER
İkinci Q7 vakası mı?
5 İSmin kadro dışı bırakıldığı siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu kararların Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın aldığı belirtilirken akıllara da "Feda" sezonu geldi. O unutulmaz sezonda takımın başına geçen Samet Aybaba, Ricardo Quaresma'yı kadro dışı bırakmıştı. Q7 sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş, 3 sezon sonra Beşiktaş'a geri dönmüştü. Aybaba'nın Aboubakar başta olmak üzere 5 ismi kadro dışı bırakması taraftarlara o günleri hatırlattı.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.