BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasının ardından ayrılması gündeme gelen Vincent Aboubakar hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Genç golcü Endrick'i Real Madrid'e gönderen Palmeiras'ın Vincent Aboubakar'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Ünlü Brezilyalı gazeteci, transferle ilgili gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Yeni başkan Hasan Arat döneminde çıkılan ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan Kara-Kartal'da radikal kararlar alındı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Bailly, Aboubakar, Onana, Ghezzal ve Rosier'in kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aboubakar, disiplinsiz herhangi bir davranışı olmadığını ifade etti.
Aboubakar yaptığı açıklamada; "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Hiçbir şey.
Bu sezona kadar 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum.
Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve bana entegrasyonumu onaylayan bir e-posta gönderdi. Bu yüzden lütfen yasal işlem konusu olabilecek asılsız suçlamaları bırakın ve işimi yapmama izin verin" şeklinde konuştu.
ABOUBAKAR İÇİN PALMEIRAS İDDİASI!
Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen Aboubakar'a Brezilya Ligi Palmeiras'ın ilgi gösterdiği iddia edildi.
Palmeiras taraftarı sosyal medyada Kamerunlu golcünün transfer edilmesi için kampanya başlattı.
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Palmeiras yetkililerine Aboubakar iddialarını sorduğunu açıkladı.
PALMEIRAS'TAN YALANLAMA GELDİ!
Transfer iddiaları hakkında konuşan Nicola, "Aboubakar son derece pahalı bir oyuncu. Burada oynama ihtimalini pek göremiyorum. Palmeiras'tan yetkili kişilere transferi sorduğumda iddiaları yalanladı." dedi.
Bu sezon Beşiktaş'ta 22 maçta sahaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
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