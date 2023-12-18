BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Aboubakar yaptığı açıklamada; "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Hiçbir şey.