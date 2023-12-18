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BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasının ardından ayrılması gündeme gelen Vincent Aboubakar hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Genç golcü Endrick'i Real Madrid'e gönderen Palmeiras'ın Vincent Aboubakar'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Ünlü Brezilyalı gazeteci, transferle ilgili gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 21:20
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BURAK ŞENTÜRK
BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldığı açıklanan ve son durumu merak konusu olan Vincent Aboubakar'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbiden 3-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda taşlar yerinden oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Oynanan oyun ve skor tabelası camiada adeta bir şok etkisi yarattı. Rakibinin üstün oyununa karşı koyamayan Beşiktaş, sahadan istemediği bir sonuçla ayrıldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Yeni başkan Hasan Arat döneminde çıkılan ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan Kara-Kartal'da radikal kararlar alındı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Bailly, Aboubakar, Onana, Ghezzal ve Rosier'in kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aboubakar, disiplinsiz herhangi bir davranışı olmadığını ifade etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Aboubakar yaptığı açıklamada; "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Hiçbir şey.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Bu sezona kadar 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve bana entegrasyonumu onaylayan bir e-posta gönderdi. Bu yüzden lütfen yasal işlem konusu olabilecek asılsız suçlamaları bırakın ve işimi yapmama izin verin" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

ABOUBAKAR İÇİN PALMEIRAS İDDİASI!
Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen Aboubakar'a Brezilya Ligi Palmeiras'ın ilgi gösterdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Palmeiras taraftarı sosyal medyada Kamerunlu golcünün transfer edilmesi için kampanya başlattı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Palmeiras yetkililerine Aboubakar iddialarını sorduğunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

PALMEIRAS'TAN YALANLAMA GELDİ!
Transfer iddiaları hakkında konuşan Nicola, "Aboubakar son derece pahalı bir oyuncu. Burada oynama ihtimalini pek göremiyorum. Palmeiras'tan yetkili kişilere transferi sorduğumda iddiaları yalanladı." dedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi...

Bu sezon Beşiktaş'ta 22 maçta sahaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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