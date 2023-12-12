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Chelsea’den 2 takviye

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar için Chelsea’den iki oyuncunun isminin geçtiği öğrenildi. Ada basını, Malang Sarr ve Armando Broja’nin temsilcilerinin Türkiye’den bir kulüple görüştüğünü iddia etti. Sözleşmesi 2025’e kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusu Sarr, bu sezon Chelsea’de süre bulamadı. 22 yaşındaki santrfor Broja ise Chelsea’de bu sezon 9 maçta süre buldu, sadece 1 gol atabildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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Chelsea’den 2 takviye
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar için Chelsea'den iki oyuncunun isminin geçtiği öğrenildi. Ada basını, Malang Sarr ve Armando Broja'nin temsilcilerinin Türkiye'den bir kulüple görüştüğünü iddia etti. Sözleşmesi 2025'e kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusu Sarr, bu sezon Chelsea'de süre bulamadı. 22 yaşındaki santrfor Broja ise Chelsea'de bu sezon 9 maçta süre buldu, sadece 1 gol atabildi.
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