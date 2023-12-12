DİĞER
Chelsea’den 2 takviye
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar için Chelsea’den iki oyuncunun isminin geçtiği öğrenildi. Ada basını, Malang Sarr ve Armando Broja’nin temsilcilerinin Türkiye’den bir kulüple görüştüğünü iddia etti. Sözleşmesi 2025’e kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusu Sarr, bu sezon Chelsea’de süre bulamadı. 22 yaşındaki santrfor Broja ise Chelsea’de bu sezon 9 maçta süre buldu, sadece 1 gol atabildi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.