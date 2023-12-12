Beşiktaş'ta transfer taarruzu başladı! İşte listedeki 5 isim

Ayrıca Konyaspor forması giyen Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo için de nabız yoklanacağı belirtildi.

Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş stoper hattında önemli değişiklikler yapacak. Hasan Arat'ın yakın ilişkiler kurduğu Chelsea'den de iki yıldız listede.