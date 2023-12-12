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Beşiktaş'ta transfer taarruzu başladı! İşte listedeki 5 isim

5 oyuncusunu kadro dışı bırakan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlılar transfer taarruzu için harekete geçti. İşte Hasan Arat yönetiminin yapacağı flaş transferler... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta transfer taarruzu başladı! İşte listedeki 5 isim

Beşiktaş'ta transfer taarruzu başladı...

Beşiktaş'ta transfer taarruzu başladı! İşte listedeki 5 isim

Siyah-Beyazlılar devre arasında kadrosuna yıldız isimleri katmak için harekete geçecek.

Beşiktaş'ta transfer taarruzu başladı! İşte listedeki 5 isim

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın ünlü menajerlerle temasa geçtiği ve yıldız isimlerle temasların başladığı öğrenildi. Siyah- Beyazlılar, Süper Lig'in yıldız isimlerini gözüne kestirdi. Kartal, Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'dan sonra tecrübeli stoper Semih Güler için harekete geçecek.

Beşiktaş'ta transfer taarruzu başladı! İşte listedeki 5 isim

Ayrıca Konyaspor forması giyen Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo için de nabız yoklanacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer taarruzu başladı! İşte listedeki 5 isim

Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş stoper hattında önemli değişiklikler yapacak. Hasan Arat'ın yakın ilişkiler kurduğu Chelsea'den de iki yıldız listede.

Beşiktaş'ta transfer taarruzu başladı! İşte listedeki 5 isim

Chelsea forması giyen stoper Malang Sarr ve santrfor Armando Broja'nın temsilcileri Beşiktaş ile görüşme halinde.

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