Beşiktaş'ta transfer taarruzu başladı! İşte listedeki 5 isim
5 oyuncusunu kadro dışı bırakan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlılar transfer taarruzu için harekete geçti. İşte Hasan Arat yönetiminin yapacağı flaş transferler... | BJK HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ayrıca Konyaspor forması giyen Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo için de nabız yoklanacağı belirtildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş stoper hattında önemli değişiklikler yapacak. Hasan Arat'ın yakın ilişkiler kurduğu Chelsea'den de iki yıldız listede.
Chelsea forması giyen stoper Malang Sarr ve santrfor Armando Broja'nın temsilcileri Beşiktaş ile görüşme halinde.
Fransız savunmacı Malang Sarr'ın Chelsea ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
22 yaşındaki Arnavut golcü Armando Broja'nın güncel piyasa değeri 28 milyon Euro. Kartal onu kiralamayı düşünüyor.
DİĞER