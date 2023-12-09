Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Dusko Tosic'ten derbi yorumu
Beşiktaş'ın eski Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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"DERBİDE CENK ÖNE ÇIKAR"
"Derbiler kendi kahramanlarını yaratır. Ama ben Cenk'in karakter, kişilik ve oyuncu olarak derbinin öne çıkacak oyunculardan biri olacağını düşünüyorum."
"BEŞİKTAŞ'A UYGUN OYUNCU DEĞİLLER"
Beşiktaş'taki bazı oyuncuların nerede hangi takıma oynadıklarını bilmediklerini söyleyen Dusko Tosic, "Buradaki oyuncuların çoğundan memnun değilim çünkü nerede olduklarını bilmiyorlar.
Ben bunun sebebini transferin son günlerinde gerçekleşen acele şekilde alınmış oyuncular olduklarını düşünerek söylüyorum. Oyuncuların tam olarak Beşiktaş'ı kavradıklarını düşünmüyorum. Kalite ve mentalite olarak Beşiktaş'a uygun oyuncular olarak görmüyorum." dedi.
"BEŞİKTAŞ BENİM EVİM"
"İstanbul'da bulunmaktan her zaman çok mutluyum burası benim evim gibi. Kariyerimde İspanya, Almanya gibi yerlerde oynadım ama burası benim için çok ayrı. Beşiktaş benim evim. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmem ama ileride bir gün Beşiktaş'ta görev almak isterim." ifadelerini kullandı.
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