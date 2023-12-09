Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Dusko Tosic'ten derbi yorumu

"BEŞİKTAŞ KOLAY KAYBETMEZ" Oynanacak derbi içinde konuşan Dusko Tosic, "Bu çok büyük bir derbi ve çok önemli bir maç. Ligde sıralamayı çok etkilemeyecek olsa da Beşiktaş'ın yeni hocasıyla ve yeni teknik direktörüyle iyi bir hava yakalayacağını ve kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını ve iyi bir hava yakalayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.