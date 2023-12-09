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BeşiktaşFenerbahçe mi? Dusko Tosic'ten derbi yorumu

Beşiktaş'ın eski Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 12:10
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Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Dusko Tosic'ten derbi yorumu

Bir dönem Beşiktaş'ta forma Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, oynananacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Dusko Tosic'ten derbi yorumu

Başkanlık seçimi hakkında konuşan Dusko Tosic, "Yeni başkan ve yeni teknik direktörün Beşiktaş'a hayırlı olmasını diliyorum ve daha iyi şeyler getireceğini düşünüyorum." dedi.

Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Dusko Tosic'ten derbi yorumu

"BEŞİKTAŞ KOLAY KAYBETMEZ"

Oynanacak derbi içinde konuşan Dusko Tosic, "Bu çok büyük bir derbi ve çok önemli bir maç. Ligde sıralamayı çok etkilemeyecek olsa da Beşiktaş'ın yeni hocasıyla ve yeni teknik direktörüyle iyi bir hava yakalayacağını ve kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını ve iyi bir hava yakalayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Dusko Tosic'ten derbi yorumu

"DERBİDE CENK ÖNE ÇIKAR"

"Derbiler kendi kahramanlarını yaratır. Ama ben Cenk'in karakter, kişilik ve oyuncu olarak derbinin öne çıkacak oyunculardan biri olacağını düşünüyorum."

Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Dusko Tosic'ten derbi yorumu

"BEŞİKTAŞ'A UYGUN OYUNCU DEĞİLLER"

Beşiktaş'taki bazı oyuncuların nerede hangi takıma oynadıklarını bilmediklerini söyleyen Dusko Tosic, "Buradaki oyuncuların çoğundan memnun değilim çünkü nerede olduklarını bilmiyorlar.

Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Dusko Tosic'ten derbi yorumu

Ben bunun sebebini transferin son günlerinde gerçekleşen acele şekilde alınmış oyuncular olduklarını düşünerek söylüyorum. Oyuncuların tam olarak Beşiktaş'ı kavradıklarını düşünmüyorum. Kalite ve mentalite olarak Beşiktaş'a uygun oyuncular olarak görmüyorum." dedi.

Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Dusko Tosic'ten derbi yorumu

"BEŞİKTAŞ BENİM EVİM"
"İstanbul'da bulunmaktan her zaman çok mutluyum burası benim evim gibi. Kariyerimde İspanya, Almanya gibi yerlerde oynadım ama burası benim için çok ayrı. Beşiktaş benim evim. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmem ama ileride bir gün Beşiktaş'ta görev almak isterim." ifadelerini kullandı.

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