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Beşiktaş - Club Brugge CANLI İZLE | Beşiktaş maçı Konferans Ligi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma şansı bulunmayan temsilcimizde Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Beşiktaş-Club Brugge maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 20:39 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 20:39
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Beşiktaş - Club Brugge CANLI İZLE | Beşiktaş maçı Konferans Ligi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sloven hakem David Smajc düdük çalıyor.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı saat 20:45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar.

C. Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel.

AVRUPA'DA 238. MÜSABAKA

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 237 kez boy gösterdi. Bu süreçte 90 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 48 müsabakada berabere kalırken, 99 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kartal rakip fileleri 314 kez havalandırırken, kalesinde ise 352 gol gördü.

ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE

Siyah-beyazlılarda Kamerunlu yıldız oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması ile Avrupa kupalarında 13 gole sahip. Aboubakar, Brugge karşısında 1 gol atması durumunda bu alanda Kara Kartal'ın 14 golle en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak.

CLUB BRUGGE LİGDE 7. SIRADA

Belçika 1. Lig'de 15 maça çıkan Club Brugge, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Belçika ekibi ligde son hafta deplasmanda mücadele ettiği OH Leuven'ı 1-0 mağlup etti.

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