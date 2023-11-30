Beşiktaş - Club Brugge CANLI İZLE | Beşiktaş maçı Konferans Ligi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sloven hakem David Smajc düdük çalıyor.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı saat 20:45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar.

C. Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel.

AVRUPA'DA 238. MÜSABAKA

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 237 kez boy gösterdi. Bu süreçte 90 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 48 müsabakada berabere kalırken, 99 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kartal rakip fileleri 314 kez havalandırırken, kalesinde ise 352 gol gördü.

ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE

Siyah-beyazlılarda Kamerunlu yıldız oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması ile Avrupa kupalarında 13 gole sahip. Aboubakar, Brugge karşısında 1 gol atması durumunda bu alanda Kara Kartal'ın 14 golle en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak.

CLUB BRUGGE LİGDE 7. SIRADA

Belçika 1. Lig'de 15 maça çıkan Club Brugge, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Belçika ekibi ligde son hafta deplasmanda mücadele ettiği OH Leuven'ı 1-0 mağlup etti.