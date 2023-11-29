Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, seçilmesi halinde ekibinde yer alacak Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Siyah beyazlı kulübün, iki efsane isminin yapacakları görev hakkında bilgi veren Arat, göreve gelirlerse Samet Aybaba'nın 'Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü' olarak görev yapacağını açıkladı. Feyyaz Uçar'ın ise futboldan sorumlu yönetici olacağını duyurdu. Arat "Türkiye 1 aydır Beşiktaş'ı konuşuyor. Beşiktaş'ı iyi bir gelecek beklediğini söyleyebilirim. Adaylar çok kaliteli çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

BU FORMAYI GİYİNCE

"Bu seçim Beşiktaş camiası için hayırlı bir seçimdir. Centilmence geçtiğini düşünüyorum. Geleceğin felsefesi seçimidir" diyen Hasan Arat, şöyle devam etti: Biz bu yeni yapılanmada hiçbir şeyin geç olmadığına inanıyoruz. Değerli arkadaşlarımızla birlikte bu sıkıntılı günleri çok rahat aşacağımızı düşünüyoruz. Beşiktaş forması giydiğinizde sadece tek bir hedefiniz olur, o da şampiyonluktur. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Biz, sporu ve idareyi ayırıp hedefleri belli bir noktada toplayacağız. Dolayısıyla idareyi yapanlar sporun günlük işine hiçbir zaman karışmayacak. Sporu sporcular yönetecek.

TRANSFERLERİ YAPIP SORUNLARI GİDERECEĞİZ

Arat ayrıca bir radyo programına bağlanarak açıklamalar yaptı. Arat, "Çarşamba akşamı 19.00'da yönetimimizi tanıtacağız. Yönetim Kurulumuzda olan herkes çalışacak. Mücadeleyi birlikte yapacağız. Devre arası transfer döneminde takviyelerimizi yapıp, sorunlarımızı giderip yola devam edeceğiz. Stadyumda çatı konusu önceliğimiz, yenilemeyi hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yeni açık tribünü için birleştirme projesi 3-4 ay sürecek gibi gözüküyor. Bunu göze alacağız" dedi.

RIZA HOCAYA HER DESTEĞİ VERECEĞİZ

Toplantıda söz alan Samet Aybaba "Arat, Beşiktaşlıların yoluna çıkıyorum, var mısın? dedi. Ben de 'Başka yol bilmem, yolumuz aynı. Tabii ki varım' dedim" ifadesini kullandı. Aybaba ayrıca "Rıza Çalımbay'a her konuda destek vereceğiz. Kadro yapılanmasıyla ilgili geniş çalışma yaptım. Her şey çok doğru olacak. Çok doğru oyuncular alacağız. Camiaların içinden gelen insanlar artık değerlendirilsin. Onların aidiyet duygusundan ve bilgisinden faydalanmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ ESKİ HAVASINDAN UZAK

Beşiktaş'a futbolculuk ve antrenörlüğün ardından yönetici olarak hizmet etmekten gurur duyacağını dile getiren Feyyaz Uçar ise şunları kaydetti: Kaptanlığımı yapan Samet Aybaba'nın bu projede olması da güzel. Rıza Çalımbay da var, o da kaptanımdı. İlerleyen dönemde yine bildiğim bir ortamda, böyle bir grupla birlikte olacağım için çok mutluyum. Bu seçimde çok fazla proje konuşuluyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Beşiktaş'ı eski havasından uzaklaşmış görüyorum. Tekrardan taraftarla ve medyayla birlik ve beraberliğin önde olduğu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışacağız.

BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ SATTILAR

Samet Aybaba, siyah-beyazlıların altyapısından çıkan futbolcuların takımdan ayrılmasını eleştirerek, şunları söyledi: İçimizden çıkan değerleri bu kadar kolay göndermeyeceğiz. Para eden oyuncu da alacağız. Altyapıdaki futbolcuları da bu hale getireceğiz. Beşiktaş'ın geleceğini sattılar. Planlayacaksınız. Bizden hiç kimse altyapıdan bir oyuncuyu alamayacak. Biz istersek bu oyuncuların önünü açacağız.

ANAHTAR SAMET HOCADA OLACAK

Arat: Oluşturacağımız iskeletin lideri Samet Aybaba olacak. Bu, Beşiktaş için çok önemli görevlendirmedir. Altyapıdan, kadın takımına ve A takıma kadar bütün anahtar Samet hocanın elinde olacak. Biz 'Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek, bu yol Beşiktaşlıların yolu' dedik. Türkiye'nin en iyi futbol modelini kuracağız. Bayern Münih'i örnek aldık. Ancak biz geleceğin Beşiktaş modelini uygulayacağız.

UÇAR VE AYBABA SEMBOLDÜR

Arat: Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, Beşiktaş'ın sembolleridir. Puan farkı kapanamayacak bir fark değil. Bu işi başarabileceğimize ve çok iyi bir ruh getireceğimize inanıyoruz" şeklinde görüş belirtti. 15 gün içinde ilk değişimi iletişimde göreceksiniz. Her türlü ilişki çok şeffaf olacak. Sizler bizden birisiniz. Ötekileştirilmeyeceksiniz. En doğru bilgileri sizlerle paylaşacağız.