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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABER HABERLERİ: Rıza Çalımbay Erencan Yardımcı'yı istedi

Son dakika: Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde sahaya çıktığı 2 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Çalımbay, devre arası için hazırladığı raporda Erencan Yardımcı'yı listenin ilk sırasına yazdı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABER HABERLERİ: Rıza Çalımbay Erencan Yardımcı'yı istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arasında takıma golcü takviyesi yapılmasını istiyor. Takvim'de yer alan haberde tecrübeli teknik adamın son haftalarda müthiş performans sergileyen Erencan Yardımcı'yı takibe aldığı ve yeni yönetimden bu transfer için istekte bulunacağı öğrenildi. Son 9 resmi maçta 10 gol atan ve Süper Lig'de son 6 maçta 5 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki golcü, Galatasaray altyapısından yetişti. Bonservisi Eyüpspor'da olan Erencan için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.

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