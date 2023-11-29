BEŞİKTAŞ TRANSFER HABER HABERLERİ: Rıza Çalımbay Erencan Yardımcı'yı istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arasında takıma golcü takviyesi yapılmasını istiyor. Takvim'de yer alan haberde tecrübeli teknik adamın son haftalarda müthiş performans sergileyen Erencan Yardımcı'yı takibe aldığı ve yeni yönetimden bu transfer için istekte bulunacağı öğrenildi. Son 9 resmi maçta 10 gol atan ve Süper Lig'de son 6 maçta 5 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki golcü, Galatasaray altyapısından yetişti. Bonservisi Eyüpspor'da olan Erencan için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.