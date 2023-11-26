Haberler Beşiktaş Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon başına geçtiği Beşiktaş'tan ekim ayında ayrılan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçı sonrası siyah-beyazlı takımdaki görevinden istifa eden 71 yaşındaki çalıştırıcıya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 12:04
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Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

2022/2023 sezonunda Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, geçtiğimiz ekim ayında istifa etmişti.

Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrası istifasını veren deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara veda etmişti.

Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

Güneş, "Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak. Ben hakkımı helal ediyorum lütfen siz de hakkınızı helal edin. Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Şenol Güneş ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI İDDİASI

EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nun son maçında Belçika'ya 5-kaybeden Azerbaycan Milli Takımı, İtalyan teknik direktörü Giovanni De Biasi ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

Özellikle maç sonu gazetecilerle tartışan ve küfür eden 67 yaşındaki hoca, "Böyle aptal sorular görmedim" sözleriyle tepki çekmişti.

Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri yeni hocanın yerli ya da Türkiye'den biri isim olması için ortak görüş bildirdi.

Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; konuşulan toplantıda Şenol Güneş ismi ağır bastı ve yakın zamanda resmi teklifin yapılacağı öğrenildi.

Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor

Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkililerin yeniden yapılanma adına mutlaka takımın başına Türk bir teknik direktörün getirilmesi gerektiğini ve yılbaşına kadar kesin kararını vereceği öğrenildi.

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