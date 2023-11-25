Çebi'nin desteğine ihtiyacım yok

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin desteğine ihtiyacı olmadığını söyledi. Adalı, "Ahmet Nur Çebi'nin desteğini görmedim, hissetmiyorum da. Sayın Çebi, Hasan Arat ve Fikret Orman ile kavgasına beni çekmesin. Bireysel desteklere hiç ihtiyacım yok" diye konuştu. Bugüne kadar seçim öncesi açıklanan projelerden sadece stadyumun tamamlandığını vurgulayan Serdal Adalı, "Onun haricinde seçim zamanı açıklanan projelerden bir tane biten var mı? Ayakları yere basmadıkça; finansmanı nasıl sağlanacak, hangi sürede bitecek, geri gelişi ne zaman olacak, bunlardan dört dörtlük emin olmadıkça hiçbir proje açıklamam" ifadelerini kullandı.

GELSİN, BASKETBOLA BAKSIN

Hasan Arat'la birleşmesi ile ilgili bir soruya ise Adalı, şu şekilde cevap verdi: "Buyursun gelsin basketbola baksın, anonim şirkete baksın. Bildiği, anladığı işler. Aynı teklifi ben de yaptım. Buyursun, gelsin o olsun dedim. Hasan beyi 45 senedir tanırım. Hasan bey abimdir, saygısızlık yapmam. Bir sene içinde 5-6 defadan fazla görüştük. 'Serdal bey çok iyi insan, bu başkanlığı çok hak ediyor, çok faydalı başkan olur, yönetici olur' şeklindeki güzel sözleri için teşekkür ediyorum ama ne zaman ki aday oldum, 'matruşka' benzetmesinin içine girdiler. O noktada da 'iyi ki aday olmuşum' dedim. Hasan beyin tekliflerine hayır dediğim için şu anda kendimi iyi hissediyorum. Demek ki samimi değilmiş."

YENİ EKİP OLUŞTURACAĞIZ

Transferlerde Mehmet hoca çalışıyor. Çok iyi bir scout ekibimiz var, oraya eklemelerle scout ekibini daha da güçlendirip, bunun yanında yurt dışında da bir scout ekibi oluşturacağız. İzlediğimiz ve transfer etmek istediğimiz futbolcuların raporlarını her iki taraftan alıp karşılaştırıp hata payını sıfıra çekmek istiyoruz. Özellikle altyapıyı da bizim bir an önce dört dörtlük bir şekle getirip oradan 3-4 tane futbolcu almamız lazım.

MALİYETLİ OYUNCULAR GİDECEK!

Şu andaki futbol takımımızın maliyeti 80-85 milyon euro'larda. Bir şekilde bu takımı yukarı çıkaracağız. Devre arasında maliyeti olacak futbolcularla yollarımızı ayıracağız. Bu maliyete katlanacağız. Bu maliyete aldığımız 2-3 oyuncuyla takımı bir an önce yukarı taşıyıp en azından gelecek sene başında 85-86 milyon euro'luk yükü sırtımızdan atmış olacağız.

METİN KEÇELİ'Yİ İYİ DİNLEYİN

Metin Keçeli'yi listesine almasına değinen Serdal Adalı, "Metin abi ile birbirimize 2011, 2012'lerden sözümüz var. Teşekkür ediyorum, beni kırmadı. Yeni bir yönetim olacak. Ben çok ders aldım yönetim kuruluna girdiğimde. Beşiktaş terbiyesiyle büyüdüm. Yönetime yeni girecek arkadaşlar da eminim Metin abinin tavsiyelerini dinlerler" diye konuştu.

SEBA'NIN DEVAMI BİZİM YÖNETİMDE

Metin Keçeli, Hasan Arat'ın Seba'nın devamı olduğu yönündeki soruya, "Bizim yönetimde olduğumuz dönemde rahmetli Recep Yazıcı, onun ismini Süleyman ağabeye önerdi. Kendisi bana 'Kontrol et, üyeyse alalım' dedi. Sonra yönetime aldık ve Süleyman abiyle 1 sene aktif çalıştı. Ben 20 sene çalıştım, birileri Süleyman ağabeyin devamını arıyorsa bu yönetime baksın" yanıtını verdi.