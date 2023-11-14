BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

Beşiktaş'a yardımcı antrenör olarak göreve getirilen ancak Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük teknik sorumolu olan Burak Yılmaz, Milliyet'e konuştu.
İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:
Beşiktaş'a yardımcı antrenör olarak göreve getirilen ancak Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük teknik sorumolu olan Burak Yılmaz, Milliyet'e konuştu.
''FUTBOLCULAR KAFETARYADA OTURUYORDU''
Bir yandan teknik taktik, öte yandan fizik çalışmalar sürerken Beşiktaş'taki gerçekler hiç de iç açıcı tablolar sunmuyordu. "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı''
"ABOUBAKAR 4 AY SONRAKİ ALACAĞINI İSTİYORMUŞ''
Sergen Yalçın'la kazanılan şampiyonluk sezonunun sonunda olduğu gibi Aboubakar yeniden sakatlık-tedavi-ağrı sarmalına girmişti. '''Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" dedi ve ekledi: "Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum...