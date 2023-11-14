Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrasında teknik sorumluluk görevini üstelenen ama başarısız sonuçlar nedeniyle istifa eden Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarda bu dönemini anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yılmaz'ın Aboubakar, Bailly ve Rıza Çalımbay hakkındaki sözleri dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:17 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:35
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

Beşiktaş'a yardımcı antrenör olarak göreve getirilen ancak Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük teknik sorumolu olan Burak Yılmaz, Milliyet'e konuştu.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

''FUTBOLCULAR KAFETARYADA OTURUYORDU''

Bir yandan teknik taktik, öte yandan fizik çalışmalar sürerken Beşiktaş'taki gerçekler hiç de iç açıcı tablolar sunmuyordu. "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı''

BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

"ABOUBAKAR 4 AY SONRAKİ ALACAĞINI İSTİYORMUŞ''

Sergen Yalçın'la kazanılan şampiyonluk sezonunun sonunda olduğu gibi Aboubakar yeniden sakatlık-tedavi-ağrı sarmalına girmişti. '''Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" dedi ve ekledi: "Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

''BAILLY KONUSUNDA PİŞMANLIK DUYMUYORUM''

Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

''İÇTEN İÇE 'KEŞKE GELMESEYDİM' DİYORUM''

Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan'la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş'la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama, Beşiktaş'tan kaçamazdım.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

''5 DAKİKA İÇİNDE RIZA HOCA GELDİ''

Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken, 5 dakika içinde Rıza Hoca'nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

''HAMİT ALTINTOP ARADI''

Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans'ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz.

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