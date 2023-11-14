BEŞİKTAŞ HABERİ: Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 4 ay sonra...

''İÇTEN İÇE 'KEŞKE GELMESEYDİM' DİYORUM''



Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan'la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş'la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama, Beşiktaş'tan kaçamazdım.