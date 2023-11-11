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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ryan Babel'den Burak Yılmaz'a destek paylaşımı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlılardaki görevinden istifa eden Burak Yılmaz'a destek paylaşımı yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:25
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ryan Babel'den Burak Yılmaz'a destek paylaşımı!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası geçici olarak teknik sorumluluk görevine getirilen Burak Yılmaz, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından görevinden ayrıldı. Burak Yılmaz'ın istifasının ardından siyah-beyazlıların eski yıldızı Ryan Babel'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Burak Yılmaz ile birlikte siyah-beyazlılarda beraber oynayan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni nesil teknik direktörler futbolu olumlu yönde değiştirecek. Burak Yılmaz daha güçlü ve daha akıllı dönecek inşallah" sözleriyle Burak Yılmaz'a destek çıktı.

36 yaşındaki Ryan Babel, Beşiktaş'ta forma giydiği 89 maçta 29 gol ve 12 asist'lik katkı yapmıştı.

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