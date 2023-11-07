İçerde uçuyor dışarda çakılıyor

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda geride kalan haftalarda iç sahada başka dış sahada başka performans sergiliyor. Kara Kartal, bugüne kadarki 11 maçın 6'sında rakiplerine konuk oldu. Söz konusu karşılaşmaların 2'sinde sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlı takım, 4'ünde ise yenildi. Deplasmanda 6 puan toplayan Kartal, attığı 8 gole karşılık ise filelerinde 12 gole engel olamadı. Beşiktaş, dış sahadaki kötü gidişatının aksine sahasında ise güçlü bir görüntü çiziyor. Dolmabahçe'de oynadığı 5 mücadelenin 4'ünü galip tamamlayan siyah-beyazlılar, 2 de beraberlik yaşadı. Evinde 13 puanı hanesine yazdıran Kara Kartal, 9 gol atıp yalnızca 2 gol yedi.