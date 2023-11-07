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İçerde uçuyor dışarda çakılıyor

Kara Kartal, bu sezon iç sahadaki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken; dış sahada 6 maçta sadece 2 kez kazandı, 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 06:50
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İçerde uçuyor dışarda çakılıyor

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda geride kalan haftalarda iç sahada başka dış sahada başka performans sergiliyor. Kara Kartal, bugüne kadarki 11 maçın 6'sında rakiplerine konuk oldu. Söz konusu karşılaşmaların 2'sinde sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlı takım, 4'ünde ise yenildi. Deplasmanda 6 puan toplayan Kartal, attığı 8 gole karşılık ise filelerinde 12 gole engel olamadı. Beşiktaş, dış sahadaki kötü gidişatının aksine sahasında ise güçlü bir görüntü çiziyor. Dolmabahçe'de oynadığı 5 mücadelenin 4'ünü galip tamamlayan siyah-beyazlılar, 2 de beraberlik yaşadı. Evinde 13 puanı hanesine yazdıran Kara Kartal, 9 gol atıp yalnızca 2 gol yedi.

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