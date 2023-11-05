Beşiktaş biletini kesti! 2 takıma kiralık teklifi

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde göndermek istediği Ante Rebic'e iki takıma önerildi ancak yüksek maliyeti sorun oldu. İlk olarak Wolfsburg'a teklif edilen ancak olumsuz yanıt alınan Hırvat oyuncu, ardından ülkesinin iki güçlü takımı Hajduk ile Dinamo Zagreb'e de önerildi. Gelen ilk bilgiler ise iki takımın da Hırvat oyuncu için kiralama bedeli ya da bonservis ödemek istemediği yönünde. Ancak iki ekipte Rebic'e hayır demedi. Sadece Hırvat yıldızın maaşının %20'sini karşılamaya hazırlar. Rebic'e yılda 2 milyon euro veren Beşiktaş bu tekliflerden birisini kabul etse bile 1.6 milyon euro daha ödemeye devam edecek. Çünkü hem Dinamo hem de Hajduk, Rebic için 400 bin euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor.